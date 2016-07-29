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    В министерстве Турции по делам ЕС 16 человек отстранены от занимаемой должности

    Еще 6 сотрудников уволены

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В министерстве Турции по делам Евросоюза 16 человек отстранены от занимаемой должности. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в результате расследований, проведенных в связи с неудачной попыткой госпереворота террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (FETО), были уволены 6 человек. 

    Отметим, что после попытки госпереворота в Турции были отстранены от занимаемой должности или уволены более 66 тыс. человек. 

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