В министерстве Турции по делам ЕС 16 человек отстранены от занимаемой должности

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В министерстве Турции по делам Евросоюза 16 человек отстранены от занимаемой должности.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в результате расследований, проведенных в связи с неудачной попыткой госпереворота террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (FETО), были уволены 6 человек.

Отметим, что после попытки госпереворота в Турции были отстранены от занимаемой должности или уволены более 66 тыс. человек.