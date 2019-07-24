В министерстве обороны Армении началась волна структурных изменений. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что изданию стали известны некоторые подробности предстоящих изменений, в частности, структура Минобороны будет полностью изменена. Главные управления будут иметь конкретную направленность, а аппарат министерства обороны – полностью расформирован и вместо него создан главный секретариат.

"По нашим сведениям, на этом фоне сотрудникам различных управлений дали понять, чтобы подготовились, поскольку в результате структурных изменений ожидаются также сокращения. Более того, сотрудникам-старожилам в руководящем составе министерства дали понять, что предпочтение будет отдаваться молодым кадрам", - отмечает издание.