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В Минэнерго Турции о планах запуска первого реактора АЭС "Аккую" в 2024 году

В Минэнерго Турции о планах запуска первого реактора АЭС "Аккую" в 2024 году Первый реактор строящейся в Турции АЭС "Аккую" планируется запустить в 2024 году.
В регионе
12 января 2024 г. 00:26
В Минэнерго Турции о планах запуска первого реактора АЭС Аккую в 2024 году

Первый реактор строящейся в Турции АЭС "Аккую" планируется запустить в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минэнерго Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk.

"Первый реактор АЭС "Аккую" планируется запустить в этом году", - сказал он.

В качестве планируемой даты запуска Байрактар назвал 29 октября, когда в Турции отмечается национальный праздник - День республики. "29 октября - это наша цель, начало производства электроэнергии на АЭС в 101-ю годовщину провозглашения республики будет очень знаменательным", - отметил глава Минэнерго Турции.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турецкой Республике, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт.

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