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В Минэнерго Турции назвали причину обвала бартынской шахты

В Минэнерго Турции назвали причину обвала бартынской шахты Министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что шахта в городе Бартын, по предварительным данным, обрушилась в результате взрыва рудничного газа.
В регионе
15 октября 2022 г. 11:30
В Минэнерго Турции назвали причину обвала бартынской шахты

Министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что шахта в городе Бартын, по предварительным данным, обрушилась в результате взрыва рудничного газа.

Как передает Report, об этом сообщает Hurriyet.

При этом он отметил, что система вентиляции на шахте работает исправно, зафиксированы небольшие повреждения.

По поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на место ЧП были направлены министры внутренних дел Сулейман Сойлу и природных ресурсов и энергетики Фатих Донмез для контроля операции по спасению шахтеров.

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