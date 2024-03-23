В МИД Украины прокомментировали теракт в Подмосковье

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, которые начали звучать от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус Сити холл" в подмосковном Красногорске.

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, которые начали звучать от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус Сити холл" в подмосковном Красногорске.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт украинского внешнеполитического ведомства.

В министерстве считают такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества.

"Российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году. Для Кремля не существует красных линий. Он готов убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", - отмечается в заявлении.

МИД призвало международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии.