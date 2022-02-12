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В МИД Украины призвали украинцев сохранять спокойствие

В МИД Украины призвали украинцев сохранять спокойствие В Министерстве иностранных дел отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.
В регионе
12 февраля 2022 г. 13:55
В МИД Украины призвали украинцев сохранять спокойствие

В Министерстве иностранных дел отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"С самого начала эскалации со стороны Российской Федерации руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась стойкой и готовой к разным сценариям развития событий, а любые агрессивные намерения в отношении нашего государства не воплотились в жизнь. В частности, вчера на заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялся тщательный анализ текущей ситуации в сфере безопасности и дальнейших действий Украины", - отмечается в документе.

В МИД отметили, что благодаря решениям президента, парламента и правительства, принятым в последнее время, а также помощи партнеров Украина дополнительно укрепила возможности по защите безопасности государства и украинских граждан.

"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнерам Украиной в ноябре 2021 году, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля, и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставленной макрофинансовой помощи", - напоминается в заявлении.

В МИД призвали граждан сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.

Также в ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерам, оперативно получает необходимую информацию, позволяющую властям предпринимать своевременные действия, добавили в МИД.

В ведомстве заверили, что продолжают работать для снижения напряженности и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога.

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Версия на английском языке Ukrainian Foreign Ministry urges citizens to stay calm

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