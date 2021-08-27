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В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Японии

В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Японии В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Бердинияза Мятиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Ашхабаде Хироюки Ямамото.
В регионе
27 августа 2021 г. 12:37
В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Японии

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Бердинияза Мятиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Ашхабаде Хироюки Ямамото.

Как сообщает Report, в ходе беседы дипломаты обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. В этой связи особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Токио туркменской делегации, во главе с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в июле текущего года.

В ходе июльского визита туркменской делегации в Японию были подписаны двусторонние документы, охватывающие взаимодействие сторон в банковско-финансовой сфере, в области транспорта и дорожной техники.

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