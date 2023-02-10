О нас

В МИД Туркменистана прошла встреча с послом США

В МИД Туркменистана прошла встреча с послом США Новый заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с послом США в этой стране Мэтью Климоу.
В регионе
10 февраля 2023 г. 10:50
В МИД Туркменистана прошла встреча с послом США

Новый заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с послом США в этой стране Мэтью Климоу.

Как сообщает Report, дипломаты обсудили состояние и перспективы развития туркмено-американских отношений, уделив внимание деятельности Туркменистана на международных площадках, в том числе по продвижению культуры мира в глобальном контексте.

В этой связи подчеркнута актуальность резолюции ГА ООН об объявлении 2023 года как Международным годом Диалога как гарантии мира, принятой по инициативе Туркменистана.

Подтверждена готовность сторон продолжить дальнейшее сотрудничество в сфере образования, культурного обмена, а также в области исследования, охраны и реставрации историко-культурных памятников.

Кроме того, посол представил предложения по взаимодействию в информационной сфере, по линии СМИ и в области цифровой дипломатии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
7 февраля 2023 г. 15:39
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
7 февраля 2023 г. 15:06
Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
7 февраля 2023 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi