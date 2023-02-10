В МИД Туркменистана прошла встреча с послом США

Новый заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с послом США в этой стране Мэтью Климоу.

Новый заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с послом США в этой стране Мэтью Климоу.

Как сообщает Report, дипломаты обсудили состояние и перспективы развития туркмено-американских отношений, уделив внимание деятельности Туркменистана на международных площадках, в том числе по продвижению культуры мира в глобальном контексте.

В этой связи подчеркнута актуальность резолюции ГА ООН об объявлении 2023 года как Международным годом Диалога как гарантии мира, принятой по инициативе Туркменистана.

Подтверждена готовность сторон продолжить дальнейшее сотрудничество в сфере образования, культурного обмена, а также в области исследования, охраны и реставрации историко-культурных памятников.

Кроме того, посол представил предложения по взаимодействию в информационной сфере, по линии СМИ и в области цифровой дипломатии.