В МИД Туркменистана обсудили вопросы развития туркменско-китайского партнерства

Ключевые вопросы двустороннего сотрудничества обсудили вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и посол Китайской Народной Республики в Ашхабаде Цянь Найчэн.

Ключевые вопросы двустороннего сотрудничества обсудили вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и посол Китайской Народной Республики в Ашхабаде Цянь Найчэн.

Как сообщает Report, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по широкому спектру проблем туркменско-китайского взаимодействия, отметив высокую динамику развития партнерства между двумя странами.

Особое внимание стороны уделили вопросам, связанным с предстоящими мероприятиями с участием глав государств. В частности, стороны обсудили проведение саммита "Китай - Центральная Азия" и открытие XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Ранее СМИ Туркменистана сообщили, что президент Гурбангулы Бердымухамедов получил официальное приглашение приять участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в столице КНР.