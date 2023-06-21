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В МИД Турции заявили о намерении продолжать оказание гуманитарной помощи Украине

В МИД Турции заявили о намерении продолжать оказание гуманитарной помощи Украине Турция намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине, а также содействие в восстановлении ее экономики.
В регионе
21 июня 2023 г. 22:18
В МИД Турции заявили о намерении продолжать оказание гуманитарной помощи Украине

Турция намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине, а также содействие в восстановлении ее экономики.

Как передает Report, об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Лондоне на конференции по восстановлению Украины.

"Мы продолжим оказание помощи в восстановлении экономики Украине, которая оказалась в сложной ситуации из-за войны. Продолжим предоставление ей гуманитарной помощи. Наш президент (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) продолжает усилия в различных направлениях, в том числе в вопросе черноморской зерновой инициативы", - приводит слова Фидана телеканал TRT.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в Лондоне. Согласно заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства, в двухдневном мероприятии принимают участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: "Türkiyə Ukraynaya humanitar yardımı davam etdirəcək"

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