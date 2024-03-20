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В МИД Турции заявили, что ждут, когда у ЕС снова появится воля вести переговоры о членстве

В МИД Турции заявили, что ждут, когда у ЕС снова появится воля вести переговоры о членстве Стратегическое видение Турции стать членом Евросоюза остается в силе, но со стороны ЕС не видно политической воли вести такой диалог.
В регионе
20 марта 2024 г. 21:04
В МИД Турции заявили, что ждут, когда у ЕС снова появится воля вести переговоры о членстве

Стратегическое видение Турции стать членом Евросоюза остается в силе, но со стороны ЕС не видно политической воли вести такой диалог.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

"Турция продолжает видеть свое будущее в Европе. Как ранее подтвердил наш президент, стратегическое видение Анкары насчет вступления в ЕС не изменилось. Нам, может быть, проще развивать отношения с отдельными странами ЕС, но развитие отношений с ЕС связано с принятием консенсусных решений. Это не всегда случается в нашу пользу. Для ведения переговорного процесса необходима политическая воля ключевых стран ЕС. Она была в 2004 и 2005 году, но потом подверглась эрозии, уступив место иной политической позиции по отношению к Турции", - заявил Фидан.

Министр напомнил, что в повестке переговорного процесса с Брюсселем остаются нерешенные вопросы, в частности расширение таможенного союза, торговые отношения, визовая либерализация, миграционная политика. "По этим темам нам нужно активно работать с ЕС, но, к сожалению, при нынешних условиях у нас не получается прорабатывать с Евросоюзом эти вопросы так, как мы бы этого хотели", - добавил Фидан.

"Скоро пройдут выборы в Европарламент, в связи с чем есть ожидания некоторых изменений в европейских политических позициях", продолжил глава МИД. "Но мы верим, что вне зависимости от результатов выборов наши отношения с ЕС могут развиваться в более позитивном ключе", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Aİ-nin Türkiyənin birliyə üzvlüyü ilə bağlı siyasi iradəsi yoxdur

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