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В МИД Турции заявили, что все израильские дипломаты покинули страну 10 дней назад

В МИД Турции заявили, что все израильские дипломаты покинули страну 10 дней назад Все израильские дипломаты покинули Турцию еще 19 октября, так что призыв главы МИД Израиля Эли Коэна к своим подчиненным "сложно понять".
В регионе
29 октября 2023 г. 02:41
В МИД Турции заявили, что все израильские дипломаты покинули страну 10 дней назад

Все израильские дипломаты покинули Турцию еще 19 октября, так что призыв главы МИД Израиля Эли Коэна к своим подчиненным "сложно понять".

Как передает Report, об этом сообщил TRT Haber со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Турции.

"На данный момент в Турции нет израильских дипломатов, все они покинули страну 19 октября. Ноту о намерении дипломатов посольства покинуть Турцию в свете последних событий МИД Турции получил 18 октября. Кому Коэн отдал указания вернуться из Турции, сложно понять, так как упомянутые им дипломаты уже покинули страну", - указано в сообщении.

По данным источника, дипломаты покинули Турцию по соображениям безопасности, а не из-за какого-либо дипломатического кризиса.

Ранее глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что его страна отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений.

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Версия на азербайджанском языке İsrail diplomatları Türkiyəni 10 gün əvvəl tərk ediblərmiş

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