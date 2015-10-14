​В МИД Турции вызваны послы США и России

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Посол США в Турции Джон Басс и посол России в Турции Андрей Карлов вызваны в министерство иностранных дел этой страны.

Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя турецкого дипломатического ведомства.

Анкара обвиняет Москву и Вашингтон в оказании военной помощи сирийским курдам.

"Во вторник послы США и РФ были вызваны в МИД и предупреждены о недопустимости военной помощи Курдскому демократическому союзу", - заявили в МИД Турции.