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    ​В МИД Турции вызваны послы США и России

    Анкара обвиняет Москву и Вашингтон в оказании военной помощи сирийским курдам

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Посол США в Турции Джон Басс и посол России в Турции Андрей Карлов вызваны в министерство иностранных дел этой страны.

    Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя турецкого дипломатического ведомства.

    Анкара обвиняет Москву и Вашингтон в оказании военной помощи сирийским курдам.

    "Во вторник послы США и РФ были вызваны в МИД и предупреждены о недопустимости военной помощи Курдскому демократическому союзу", - заявили в МИД Турции.

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