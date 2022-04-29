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В МИД Турции вызвали посла ФРГ

В МИД Турции вызвали посла ФРГ В МИД Турции вызвали посла ФРГ, где ему напомнили о принципе невмешательства во внутренние дела.
В регионе
29 апреля 2022 г. 21:32
В МИД Турции вызвали посла ФРГ

Министерство иностранных дел Турции вызвало в пятницу посла Германии Юргена Шульца.

Как передает Report, ему напомнили о закрепленном Венской конвенцией принципе невмешательства во внутренние дела.

"После того, как сегодня Министерство иностранных дел Германии вызвало нашего посла в Берлине по поводу дела (правозащитника Османа) Кавалы, посол Германии в Анкаре Юрген Шульц был вызван в МИД в 17:30 (18:30 – ред.) заместителем министра и директором по делам ЕС Фаруком Каймакджи. Послу Шульцу было высказано, что мы осуждаем вызов нашего берлинского посла в министерство иностранных дел по делу. Послу Шульцу было отмечено, что обвинительный приговор, вынесенный независимым турецким судебным органом, не может быть оспорен ни одним учреждением, органом власти или страной, - сказал собеседник агентства. - Послу также напомнили о закрепленном Венской конвенцией принципе невмешательства во внутренние дела".

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