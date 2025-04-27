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В МИД Турции выразили соболезнования Ирану в связи с жертвами взрыва в Бендер-Аббасе

В МИД Турции выразили соболезнования Ирану в связи с жертвами взрыва в Бендер-Аббасе В Министерстве иностранных дел Турции выразили соболезнования в связи с многочисленными погибшими и ранеными в результате взрыва в порту Шахид-Раджи в городе Бендер-Аббасе на юге Ирана.
В регионе
27 апреля 2025 г. 04:11
В МИД Турции выразили соболезнования Ирану в связи с жертвами взрыва в Бендер-Аббасе

В Министерстве иностранных дел Турции выразили соболезнования в связи с многочисленными погибшими и ранеными в результате взрыва в порту Шахид-Раджи в городе Бендер-Аббасе на юге Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"С глубокой скорбью узнали, что в результате взрыва, произошедшего сегодня (26 апреля) в порту Бендер-Аббас Шахид-Раджай в иранской провинции Хормузган, погибло и пострадало множество людей.

Мы выражаем соболезнования семьям погибших и народу Ирана и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Turkish Foreign Ministry expresses condolences to Iran
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN İrana başsağlığı verib

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