В МИД Турции выразили соболезнования Ирану в связи с жертвами взрыва в Бендер-Аббасе

В Министерстве иностранных дел Турции выразили соболезнования в связи с многочисленными погибшими и ранеными в результате взрыва в порту Шахид-Раджи в городе Бендер-Аббасе на юге Ирана.

В Министерстве иностранных дел Турции выразили соболезнования в связи с многочисленными погибшими и ранеными в результате взрыва в порту Шахид-Раджи в городе Бендер-Аббасе на юге Ирана.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"С глубокой скорбью узнали, что в результате взрыва, произошедшего сегодня (26 апреля) в порту Бендер-Аббас Шахид-Раджай в иранской провинции Хормузган, погибло и пострадало множество людей.

Мы выражаем соболезнования семьям погибших и народу Ирана и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.