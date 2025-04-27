В МИД Турции выразили соболезнования Ирану в связи с жертвами взрыва в Бендер-Аббасе

В Министерстве иностранных дел Турции выразили соболезнования в связи с многочисленными погибшими и ранеными в результате взрыва в порту Шахид-Раджи в городе Бендер-Аббасе на юге Ирана.
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"С глубокой скорбью узнали, что в результате взрыва, произошедшего сегодня (26 апреля) в порту Бендер-Аббас Шахид-Раджай в иранской провинции Хормузган, погибло и пострадало множество людей.
Мы выражаем соболезнования семьям погибших и народу Ирана и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.