В МИД Турции призвали США придерживаться сбалансированной политики по Кипру

Турция решительно осуждает решение США о расширении рамок решения (от сентября 2020 года) об отмене оружейного эмбарго в отношении греческой общины Кипра. В Анкаре призвали Вашингтон пересмотреть решения и придерживаться сбалансированной политики по Кипру

Турция решительно осуждает решение США о расширении рамок решения (от сентября 2020 года) об отмене оружейного эмбарго в отношении греческой общины Кипра. В Анкаре призвали Вашингтон пересмотреть решения и придерживаться сбалансированной политики по Кипру.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном 17 сентября.

"Действия Вашингтона ужесточат бескомпромиссные подходы греческой общины Кипра и окажут негативное воздействие на урегулирование Кипрского вопроса в целом. На острове начнется гонка вооружение, что ударит по стабильности и миру во всем Восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении.

В МИД Турции отметили значимость учета прав турецкой общины Кипра в свете соглашений 1959-60 годов как со стороны США, так и всего мирового сообщества.

"Турция, как государство-гарант по Кипру, продолжит предпринимать шаги по защите интересов и безопасности турок-киприотов в соответствии с историческими и правовыми обязательствами", - отмечается далее в документе.