О нас

В МИД Турции призвали США придерживаться сбалансированной политики по Кипру

В МИД Турции призвали США придерживаться сбалансированной политики по Кипру Турция решительно осуждает решение США о расширении рамок решения (от сентября 2020 года) об отмене оружейного эмбарго в отношении греческой общины Кипра. В Анкаре призвали Вашингтон пересмотреть решения и придерживаться сбалансированной политики по Кипру
В регионе
17 сентября 2022 г. 12:18
В МИД Турции призвали США придерживаться сбалансированной политики по Кипру

Турция решительно осуждает решение США о расширении рамок решения (от сентября 2020 года) об отмене оружейного эмбарго в отношении греческой общины Кипра. В Анкаре призвали Вашингтон пересмотреть решения и придерживаться сбалансированной политики по Кипру.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном 17 сентября.

"Действия Вашингтона ужесточат бескомпромиссные подходы греческой общины Кипра и окажут негативное воздействие на урегулирование Кипрского вопроса в целом. На острове начнется гонка вооружение, что ударит по стабильности и миру во всем Восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении.

В МИД Турции отметили значимость учета прав турецкой общины Кипра в свете соглашений 1959-60 годов как со стороны США, так и всего мирового сообщества.

"Турция, как государство-гарант по Кипру, продолжит предпринимать шаги по защите интересов и безопасности турок-киприотов в соответствии с историческими и правовыми обязательствами", - отмечается далее в документе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkiye urges US to maintain balanced policy on Cyprus

Самое важное

Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
МО: Информация об окружении азербайджанских военных является ложью
МО: Информация об окружении азербайджанских военных является ложью
16 сентября 2022 г. 16:17
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает справедливую позицию Пакистана по Джамму и Кашмиру
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает справедливую позицию Пакистана по Джамму и Кашмиру
16 сентября 2022 г. 10:21
Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
ФотоПрезидент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
16 сентября 2022 г. 08:56
Блинкен: США приветствуют прекращение боев между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США приветствуют прекращение боев между Арменией и Азербайджаном
15 сентября 2022 г. 23:05
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении
15 сентября 2022 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с председателем КНР
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с председателем КНР
15 сентября 2022 г. 21:22
Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
15 сентября 2022 г. 13:25
В Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
ФотоВ Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
15 сентября 2022 г. 09:57
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
14 сентября 2022 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi