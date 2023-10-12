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Глава МИД Турции посетит Египет 13-14 октября

Глава МИД Турции посетит Египет 13-14 октября Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит 13-14 октября Египет для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния и путей урегулирования кризиса.
В регионе
12 октября 2023 г. 23:09
Глава МИД Турции посетит Египет 13-14 октября

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит 13-14 октября Египет для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния и путей урегулирования кризиса.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр посетит Египет с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел страны. На переговорах планируется всесторонне обсудить двусторонние отношения, провести обмен мнениями по региональным и международным вопросам", - говорится в сообщении МИД.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил ранее, что обсудил с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси вопросы урегулирования конфликта в Газе и оказания гуманитарной помощи Палестине.

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