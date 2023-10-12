Глава МИД Турции посетит Египет 13-14 октября

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит 13-14 октября Египет для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния и путей урегулирования кризиса.

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит 13-14 октября Египет для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния и путей урегулирования кризиса.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр посетит Египет с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел страны. На переговорах планируется всесторонне обсудить двусторонние отношения, провести обмен мнениями по региональным и международным вопросам", - говорится в сообщении МИД.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил ранее, что обсудил с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси вопросы урегулирования конфликта в Газе и оказания гуманитарной помощи Палестине.