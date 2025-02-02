В МИД Турции осудили теракт в Пакистане

Министерство иностранных дел Турции осудило террористическую атаку в пакистанской провинции Белуджистан.

Министерство иностранных дел Турции осудило террористическую атаку в пакистанской провинции Белуджистан.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Мы осуждаем террористическую атаку, произошедшую сегодня (1 февраля) в пакистанской провинции Белуджистан", — говорится в заявлении.

В МИД выразили соболезнования семьям погибших пакистанских военных и всему народу Пакистана, подчеркнув, что Анкара продолжит поддерживать Исламабад в его борьбе с терроризмом.

Отметим, что в ходе столкновений в Белуджистане за последние 24 часа погибло 18 пакистанских военнослужащих, а 23 боевика были нейтрализованы.