О нас

В МИД Турции осудили теракт в Пакистане

В МИД Турции осудили теракт в Пакистане Министерство иностранных дел Турции осудило террористическую атаку в пакистанской провинции Белуджистан.
В регионе
2 февраля 2025 г. 02:53
В МИД Турции осудили теракт в Пакистане

Министерство иностранных дел Турции осудило террористическую атаку в пакистанской провинции Белуджистан.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Мы осуждаем террористическую атаку, произошедшую сегодня (1 февраля) в пакистанской провинции Белуджистан", — говорится в заявлении.

В МИД выразили соболезнования семьям погибших пакистанских военных и всему народу Пакистана, подчеркнув, что Анкара продолжит поддерживать Исламабад в его борьбе с терроризмом.

Отметим, что в ходе столкновений в Белуджистане за последние 24 часа погибло 18 пакистанских военнослужащих, а 23 боевика были нейтрализованы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Pakistanda törədilən terror aktını pisləyib

Экслюзивные новости

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi