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В МИД Турции назвали возможные сроки завершения войны в Украине

В МИД Турции назвали возможные сроки завершения войны в Украине В течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования кризиса в Украине, но возможно, что мира удастся достичь в 2025 году.
В регионе
19 марта 2024 г. 03:26
В МИД Турции назвали возможные сроки завершения войны в Украине

В течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования кризиса в Украине, но возможно, что мира удастся достичь в 2025 году.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Turk.

"Идет боксерский поединок, который очень дорого обходится. Есть угроза распространения конфликта на другие регионы, на Восточную Европу, на Центральную Европу, идут разговоры о ядерном оружии. Мы видим, что в Европе ряд политиков постепенно начинает осознавать риски. Европе больше нас стоит беспокоиться. Но что касается 2024 года, то, если честно, мы не видим основы для решения", - сказал он.

Министр добавил, что "надо подождать и посмотреть, какие сложатся условия".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin XİN rəhbəri Ukraynadakı münaqişənin 2024-cü ildə bitəcəyini gözləmir

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