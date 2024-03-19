В МИД Турции назвали возможные сроки завершения войны в Украине

В течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования кризиса в Украине, но возможно, что мира удастся достичь в 2025 году.

В течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования кризиса в Украине, но возможно, что мира удастся достичь в 2025 году.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Turk.

"Идет боксерский поединок, который очень дорого обходится. Есть угроза распространения конфликта на другие регионы, на Восточную Европу, на Центральную Европу, идут разговоры о ядерном оружии. Мы видим, что в Европе ряд политиков постепенно начинает осознавать риски. Европе больше нас стоит беспокоиться. Но что касается 2024 года, то, если честно, мы не видим основы для решения", - сказал он.

Министр добавил, что "надо подождать и посмотреть, какие сложатся условия".