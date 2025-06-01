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В МИД Турции назвали место и время встречи делегаций России и Украины

В МИД Турции назвали место и время встречи делегаций России и Украины Завтра в Стамбуле планируется очередная встреча между делегациями России и Украины.
В регионе
1 июня 2025 г. 18:38
В МИД Турции назвали место и время встречи делегаций России и Украины

Завтра в Стамбуле планируется очередная встреча между делегациями России и Украины.

Как передает турецкое бюро Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

"Встреча должна начаться 2 июня в 13:00 по турецкому времени во дворце Чыраган в Стамбуле", - указали в ведомстве.

Напомним, что первая встреча между российской и украинской делегациями прошла 16 мая также в Стамбуле.

По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: Sabah İstanbulda Rusiya və Ukrayna heyətləri arasında növbəti görüş planlaşdırılır

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