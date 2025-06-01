В МИД Турции назвали место и время встречи делегаций России и Украины

Завтра в Стамбуле планируется очередная встреча между делегациями России и Украины.
Как передает турецкое бюро
"Встреча должна начаться 2 июня в 13:00 по турецкому времени во дворце Чыраган в Стамбуле", - указали в ведомстве.
Напомним, что первая встреча между российской и украинской делегациями прошла 16 мая также в Стамбуле.
По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс.