В МИД России заявили о полной зависимости Европы от НАТО

Заявление Евросоюза о готовности обсуждать вопросы европейской безопасности в уже существующих форматах означает, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО.

Заявление Евросоюза о готовности обсуждать вопросы европейской безопасности в уже существующих форматах означает, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Эти заявления Евросоюза означают лишь одно, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО. На сегодняшний день амбиции играть самостоятельную военно-политическую роль, стать менее независимыми от США, не находят практического воплощения", - сказал Грушко журналистам.

Напомним, что ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что ЕС в ответ на предложения России по гарантиям безопасности предлагает обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.