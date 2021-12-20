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В МИД России заявили о полной зависимости Европы от НАТО

В МИД России заявили о полной зависимости Европы от НАТО Заявление Евросоюза о готовности обсуждать вопросы европейской безопасности в уже существующих форматах означает, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО.
В регионе
20 декабря 2021 г. 02:58
В МИД России заявили о полной зависимости Европы от НАТО

Заявление Евросоюза о готовности обсуждать вопросы европейской безопасности в уже существующих форматах означает, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Эти заявления Евросоюза означают лишь одно, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО. На сегодняшний день амбиции играть самостоятельную военно-политическую роль, стать менее независимыми от США, не находят практического воплощения", - сказал Грушко журналистам.

Напомним, что ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что ЕС в ответ на предложения России по гарантиям безопасности предлагает обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.

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