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В МИД России заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ

В МИД России заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на текущий год.
В регионе
10 июня 2024 г. 10:13
В МИД России заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ

С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на текущий год.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в МИД России.

О решении прекратить финансирование ОДКБ ранее заявляла пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

Она отметила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности организации от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ на 2024 год".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN KTMT-nin büdcəsinə düzəlişlərin edilməsi zərurətini açıqlayıb

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