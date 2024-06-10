В МИД России заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ

С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на текущий год.

С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на текущий год.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в МИД России.

О решении прекратить финансирование ОДКБ ранее заявляла пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

Она отметила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности организации от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ на 2024 год".