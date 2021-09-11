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В МИД России заявили о доказательствах вмешательства США в выборы

В МИД России заявили о доказательствах вмешательства США в выборы Вмешательство США в дела и выборные процессы России было подтверждено документально.
В регионе
11 сентября 2021 г. 22:29
В МИД России заявили о доказательствах вмешательства США в выборы
Мария Захарова

Вмешательство США в дела и выборные процессы России было подтверждено документально.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы - политические процессы, электоральные процессы, выборы", - сказала Захарова в эфире одной из передач.

Напомним, что посол США в РФ Джон Салливан в пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.

Как отметила Захарова, заявлений, комментариев и реакции со стороны США нет.

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