В МИД России заявили о доказательствах вмешательства США в выборы

Вмешательство США в дела и выборные процессы России было подтверждено документально.

Вмешательство США в дела и выборные процессы России было подтверждено документально.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы - политические процессы, электоральные процессы, выборы", - сказала Захарова в эфире одной из передач.

Напомним, что посол США в РФ Джон Салливан в пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.

Как отметила Захарова, заявлений, комментариев и реакции со стороны США нет.