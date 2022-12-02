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В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ В Москве выражают возмущение планами Франции по созданию специального трибунала по расследованию действий России в Украине, исключают возможность наличия у него юрисдикции над РФ.
В регионе
2 декабря 2022 г. 17:27
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ

В Москве выражают возмущение планами Франции по созданию специального трибунала по расследованию действий России в Украине, исключают возможность наличия у него юрисдикции над РФ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в пятницу в МИД России.

"Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего "специального трибунала по преступлениям агрессии России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что "нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм - очередной пример практики двойных стандартов Запада". "Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет", - подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве также "рекомендовали Парижу начать с того, чтобы создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что трибунал, созданный для расследования действий России на Украине, не будет легитимным. "Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности и не будут нами приняты, будут нами осуждаться", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что Франция с украинскими и европейскими партнерами обсуждает создание такого трибунала.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry outraged by France's plans to create tribunal on Russia

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