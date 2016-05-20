​В МИД России разъяснили нюансы отношений с Азербайджаном и Арменией

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Отношения России и Армении союзнические, между тем, отношения с Азербайджаном – это не отношения союзников, мы характеризуем их как стратегическое партнерство". Как сообщает Report со ссылкой армянские СМИ, об этом в беседе с журналистами в Москве заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский.

«Оба слова вполне понятны. Партнерство означает, что мы взаимодействуем, стратегическое – что это взаимодействие носит долгосрочный характер. Объективные факторы, которые лежат в основе российско-азербайджанских отношений, понятны: географическая близость, экономические связи, наличие огромной азербайджанской диаспоры в России, это мы называем стратегическим партнерством. Азербайджан не является союзником России, в отличие от Армении, с которой у нас военно-политический союз, ряд договоров по взаимопомощи, в том числе военной», - отметил Павловский.

По словам дипломата, именно в этом разница, и говорить о том, что отношения с Арменией и Азербайджаном рассматриваются на равном уровне, не совсем правильно. «Конечно, мало кто вдается в такие детали, которые очень важны», - заявил представитель российского внешнеполитического ведомства, комментируя армянским журналистам заявление вице-премьера России Дмитрия Рогозина о том, что Азербайджан является стратегическим партнером России.