В МИД России оценили слова Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане

Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о роли "русских" в Казахстане являются хамством, когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых.

Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о роли "русских" в Казахстане являются хамством, когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявили в МИД России.

В Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства отмечается, что "сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане".

В МИД напомнили, что Блинкен сопроводил "абсолютно легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности" ехидной репликой: "Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", - указали в МИД.

Дипломаты отметили, что этому учат все 300 лет американской государственности. "Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей ", - заключили в министерстве.