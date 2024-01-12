В МИД России обеспокоены проведением нацистского марша в Ереване

Российская сторона сожалеет, что со стороны властей Армении не последовало должной реакции на проведение шествия неонацистов в Ереване 1 января.

Российская сторона сожалеет, что со стороны властей Армении не последовало должной реакции на проведение шествия неонацистов в Ереване 1 января.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Мы видели эти кадры и с глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшиеся 1 января в центре Еревана шествия группы фашиствующих молодчиков. Мы, конечно, удивлены, что армянские силы правопорядка никак не воспрепятствовали сходке [людей], которые буквально демонстрировали на камеру в присутствии СМИ свою ориентацию, вскидывая руки в нацистском приветствии. Сожаление вызывает отсутствие должной реакции властей Армении, правозащитных структур", - сказала Захарова.