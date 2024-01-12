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В МИД России обеспокоены проведением нацистского марша в Ереване

В МИД России обеспокоены проведением нацистского марша в Ереване Российская сторона сожалеет, что со стороны властей Армении не последовало должной реакции на проведение шествия неонацистов в Ереване 1 января.
В регионе
12 января 2024 г. 13:58
В МИД России обеспокоены проведением нацистского марша в Ереване

Российская сторона сожалеет, что со стороны властей Армении не последовало должной реакции на проведение шествия неонацистов в Ереване 1 января.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Мы видели эти кадры и с глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшиеся 1 января в центре Еревана шествия группы фашиствующих молодчиков. Мы, конечно, удивлены, что армянские силы правопорядка никак не воспрепятствовали сходке [людей], которые буквально демонстрировали на камеру в присутствии СМИ свою ориентацию, вскидывая руки в нацистском приветствии. Сожаление вызывает отсутствие должной реакции властей Армении, правозащитных структур", - сказала Захарова.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry concerned about Nazi march in Yerevan

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