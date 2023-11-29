В МИД России не ожидают заключения перемирия с Украиной в 2024 году

Российская сторона не ожидает достижения перемирия с Украиной в 2024 году.

Российская сторона не ожидает достижения перемирия с Украиной в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его мнению, военный конфликт в Украине с большей вероятностью завершится не подписанием мирного соглашения, а достижением всех целей российской стороны.

Замглавы МИД РФ также сказал, что не видит предпосылок к тому, что США могут попытаться "принудить" Украину к заключению перемирия с российскими властями.

"Нет, ничего подобного не то что не просматривается, но я себе на нынешнем этапе и представить не могу. Если у американских коллег есть какие-то идеи на этот счет, они вправе, разумеется, и вольны их изложить в любой форме. Мы их выслушаем. Но они должны обращаться не к нам, а к Киеву", - подчеркнул он.