В МИД России назвали главную цель переговоров по Каспию

Заключение соглашения об установлении прямых исходных линий на Каспии являются главной задачей всего переговорного процесса пяти прикаспийских стран.

Заключение соглашения об установлении прямых исходных линий на Каспии являются главной задачей всего переговорного процесса пяти прикаспийских стран.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС на площадке Каспийского медиафорума в Астрахани посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю Михаил Петраков.

По его словам, это позволит странам определить госграницы и рыболовные зоны.

"Регион Каспия переживает период становления. За рамки Конвенции [о правовом статусе Каспийского моря] был выведен важнейший вопрос - о проведении прямых исходных линий в Каспийском море. Речь идет о том, чтобы заключить соглашение о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Установление прямых исходных линий позволит нам определиться по государственным границам акватории Каспия, рыболовным зонам, пространствам общего пользования. В настоящее время переговоры, которые идут по данному вопросу, являются одной из главных задач каспийского сообщества в целом. <...> Главной задачей переговорного процесса на Каспии является заключение этого соглашения", - сказал Петраков.

Собеседник агентства добавил, это сложный вопрос, поскольку в нем пересекаются национальные интересы нескольких государств.