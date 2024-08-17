В МИД России назвали главную цель переговоров по Каспию

Заключение соглашения об установлении прямых исходных линий на Каспии являются главной задачей всего переговорного процесса пяти прикаспийских стран.
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По его словам, это позволит странам определить госграницы и рыболовные зоны.
"Регион Каспия переживает период становления. За рамки Конвенции [о правовом статусе Каспийского моря] был выведен важнейший вопрос - о проведении прямых исходных линий в Каспийском море. Речь идет о том, чтобы заключить соглашение о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Установление прямых исходных линий позволит нам определиться по государственным границам акватории Каспия, рыболовным зонам, пространствам общего пользования. В настоящее время переговоры, которые идут по данному вопросу, являются одной из главных задач каспийского сообщества в целом. <...> Главной задачей переговорного процесса на Каспии является заключение этого соглашения", - сказал Петраков.
Собеседник агентства добавил, это сложный вопрос, поскольку в нем пересекаются национальные интересы нескольких государств.