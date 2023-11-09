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В МИД РФ заявили о росте антисемитизма в США в "геометрической прогрессии"

В МИД РФ заявили о росте антисемитизма в США в "геометрической прогрессии" Москва наблюдает рост антисемитизма в странах НАТО, в США это происходит в геометрической прогрессии.
В регионе
9 ноября 2023 г. 14:11
В МИД РФ заявили о росте антисемитизма в США в геометрической прогрессии
Мария Захарова

Москва наблюдает рост антисемитизма в странах НАТО, в США это происходит в геометрической прогрессии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим колоссальный рост антисемитизма в странах НАТО, мы видим неконтролируемый рост в целом национализма, - отметила дипломат. - И в Соединенных Штатах зафиксирован беспрецедентный за десятилетия рост антисемитизма".

Захарова считает, что в США это "массовая тенденция", которая развивается "в геометрической прогрессии".

"К этому привела американская политика вседозволенности, безнаказанности и собственного величия в виде концепции исключительности", - сказала она.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Anti-Semitism growing in US in “geometric progression”

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