В МИД РФ заявили о росте антисемитизма в США в "геометрической прогрессии"

Москва наблюдает рост антисемитизма в странах НАТО, в США это происходит в геометрической прогрессии.

Москва наблюдает рост антисемитизма в странах НАТО, в США это происходит в геометрической прогрессии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим колоссальный рост антисемитизма в странах НАТО, мы видим неконтролируемый рост в целом национализма, - отметила дипломат. - И в Соединенных Штатах зафиксирован беспрецедентный за десятилетия рост антисемитизма".

Захарова считает, что в США это "массовая тенденция", которая развивается "в геометрической прогрессии".

"К этому привела американская политика вседозволенности, безнаказанности и собственного величия в виде концепции исключительности", - сказала она.