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В МИД РФ заявили о контактах с сирийской оппозицией

В МИД РФ заявили о контактах с сирийской оппозицией Россия находится в контакте со всеми сторонами сирийской оппозиции.
В регионе
8 декабря 2024 г. 15:55
В МИД РФ заявили о контактах с сирийской оппозицией

Россия находится в контакте со всеми сторонами сирийской оппозиции.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254. Рассчитываем, что эти подходы будут учитываться ООН и всеми заинтересованными игроками <...>", - указали в ведомстве.

В МИД также отметили, что Москва "с крайней озабоченностью" следит за событиями в Сирии.

"В результате состоявшихся переговоров Б.Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала.

<...> Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии.

Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Rusiya Suriyadakı müxalifətin bütün tərəfləri ilə təmasdadır

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