В МИД РФ заявили о "глубоком кризисе" в отношениях с Францией

Российско-французские отношения находятся в глубоком кризисе, Париж "заморозил" механизмы диалога.

Российско-французские отношения находятся в глубоком кризисе, Париж "заморозил" механизмы диалога.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

В министерстве отметили, что не питают иллюзий о способности нового главы МИД Франции пойти наперекор ЕС и НАТО.

"Очевидно, что сегодня отношения между Россией и Францией находятся в глубоком кризисе, причем не по российской инициативе. Наши бывшие партнеры по своей воле за два года разрушили тот задел, который создавался десятилетиями, "заморозили" механизмы диалога и поддержки сотрудничества, нанесли сильнейший удар по торгово-экономическому, научному, культурному и гуманитарному сотрудничеству", - заявили в МИД РФ.