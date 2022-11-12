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В МИД РФ заявили, что вопрос с продлением зерновой сделки еще не решен

В МИД РФ заявили, что вопрос с продлением зерновой сделки еще не решен Вопрос о продлении действия зерновой сделки еще не решен.
В регионе
12 ноября 2022 г. 19:47
В МИД РФ заявили, что вопрос с продлением зерновой сделки еще не решен

Вопрос о продлении действия зерновой сделки еще не решен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Отвечая на соответствующий вопрос, замминистра сказал: "Нет".

Вершинин напомнил, что черноморская зерновая инициатива в отличие от соглашения между РФ и Секретариатом ООН, заключена на 120 дней. "Эти 120 дней заканчиваются 18 ноября. Мы, принимая такое решение, которое должно быть принято, должны учитывать все обстоятельства", - добавил он.

В первую очередь, по его словам, это взаимосвязанность двух треков. "Мы не можем из пакета вынуть только один, а с остальным ничего не делать, это очень важно, - пояснил замглавы МИД. - Во-вторых, мы должны, конечно, учитывать все то, что происходило и происходит, как она работает.

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