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РФ с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

РФ с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге Россия с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге.
В регионе
6 июля 2023 г. 14:27
РФ с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

Россия с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил МИД РФ.

Сообщается, что РФ в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей высылает девять дипломатов Финляндии.

Послу Финляндии заявлено, что параметры вступления этой страны в НАТО создают угрозу безопасности России. Также заявлено, что "линия Хельсинки на накачивание Киева западным оружием не останется без ответа Москвы".

14.11

Посол Финляндии в России в четверг был вызван в МИД РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

Ему заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry summons Ambassador of Finland

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