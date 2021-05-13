В МИД РФ выразили благодарность азербайджанскому историку

"В Словении был открыт памятник красноармейцам, которые сражались в годы второй Мировой войны в ряду словенских партизан. Благодаря исследованиям, которые были проведены в российских архивах азербайджанским историком Ильгамом Аббасовым были установлены л

"В Словении был открыт памятник красноармейцам, которые сражались в годы Второй мировой войны в ряду словенских партизан. Благодаря исследованиям, которые были проведены в российских архивах азербайджанским историком Ильгамом Аббасовым, были установлены личности 16 бойцов Красной армии, которые погибли весной 1945 года в окрестностях города Айдовшчины и захоронены в братской могиле вместе с другими участниками Словенского антифашистского сопротивления".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметили в МИД, имена красноармейцев высечены на обновлённом мемориале. В торжественном открытии памятника приняли участие посол России в Словении Тимур Эйвазов, мэр города Айдовшчины и представители местных властей.

"Мы оцениваем это событие как дань уважения общим страницам истории России и Словении, подтверждение наших позиций в защиту исторической памяти. Отдельную благодарность мы выражаем нашему другу из Азербайджана", - добавила Захарова.