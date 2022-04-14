В МИД РФ предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ

Попытки США и союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками, для Москвы это неприемлемо. Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

Попытки США и союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками, для Москвы это неприемлемо. Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

"В текущей обстановке особое значение приобретают сформированные в рамках СНГ механизмы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности и охраны внешних границ. По понятным причинам это направление сотрудничества является наименее публичным, но его значение неуклонно повышается", - заявил дипломат.

"Данная тенденция стала особенно заметной на фоне кардинальных изменений в Афганистане, имеющих существенное влияние на ситуацию в регионе Центральной Азии, а также в свете непрекращающихся попыток США и их союзников навязать свои практики и стандарты, закрепиться в регионе СНГ в военном плане, что чревато серьезными рисками и для России было бы неприемлемо", - подчеркнул он.