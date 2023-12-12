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В МИД РФ поприветствовали стремление Баку и Еревана заключить мирный договор

В МИД РФ поприветствовали стремление Баку и Еревана заключить мирный договор Мы приветствовали обоюдное стремление Баку и Еревана нормализовать отношение и заключить договор.
В регионе
12 декабря 2023 г. 17:53
В МИД РФ поприветствовали стремление Баку и Еревана заключить мирный договор
Мария Захарова

В МИД России приветствуют обоюдное стремление Баку и Еревана нормализовать отношения и заключить мирный договор.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Что касается сроков подписания армяно-азербайджанского договора, то как мы говорили всегда, их должны определить сами стороны. Мы в свою очередь готовы далее оказывать содействие нашим партнерам в выработке сбалансированного соглашения. Этот документ призван заложить надежный фундамент стабильности в регионе", - заявила М. Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Bakı və İrəvanın sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı təşəbbüsünü alqışlayıb
Версия на английском языке Moscow welcomes Baku and Yerevan's intention to sign peace treaty

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