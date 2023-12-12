В МИД РФ поприветствовали стремление Баку и Еревана заключить мирный договор

Мы приветствовали обоюдное стремление Баку и Еревана нормализовать отношение и заключить договор.

В МИД России приветствуют обоюдное стремление Баку и Еревана нормализовать отношения и заключить мирный договор.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Что касается сроков подписания армяно-азербайджанского договора, то как мы говорили всегда, их должны определить сами стороны. Мы в свою очередь готовы далее оказывать содействие нашим партнерам в выработке сбалансированного соглашения. Этот документ призван заложить надежный фундамент стабильности в регионе", - заявила М. Захарова.