В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми

Заявления депутата Делягина про Азербайджан и Карабах не соответствуют позиции Москвы, они недопустимы.

Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана не соответствуют официальной позиции Москвы, они недопустимы.

Как передает Report , об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Любые подобные заявления мы считаем абсолютно недопустимыми и безответственными. Они никоим образом не отражают официальную позицию российского руководства, которое нацелено на выстраивание с Баку союзнического взаимодействия и стратегического партнерства", - заявила официальный представитель МИД РФ.