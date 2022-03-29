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В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми

В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми Заявления депутата Делягина про Азербайджан и Карабах не соответствуют позиции Москвы, они недопустимы.
В регионе
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29 марта 2022 г. 17:09
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми

Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана не соответствуют официальной позиции Москвы, они недопустимы.

Как передает Report , об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Любые подобные заявления мы считаем абсолютно недопустимыми и безответственными. Они никоим образом не отражают официальную позицию российского руководства, которое нацелено на выстраивание с Баку союзнического взаимодействия и стратегического партнерства", - заявила официальный представитель МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Mixail Delyaginin Azərbaycanla bağlı bəyanatları qəbuledilməzdir”

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