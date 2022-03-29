В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми

Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана не соответствуют официальной позиции Москвы, они недопустимы.
Как передает Report , об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Любые подобные заявления мы считаем абсолютно недопустимыми и безответственными. Они никоим образом не отражают официальную позицию российского руководства, которое нацелено на выстраивание с Баку союзнического взаимодействия и стратегического партнерства", - заявила официальный представитель МИД РФ.