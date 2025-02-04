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В МИД РФ назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине

В МИД РФ назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию, он может вестись на основе стамбульского документа 2022 года.
В регионе
4 февраля 2025 г. 01:44
В МИД РФ назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине

Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию, он может вестись на основе стамбульского документа 2022 года.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он подчеркнул, что для начала переговоров необходимо решить "юридические аспекты с легитимностью Владимира Зеленского", а также его указом о запрете проведения переговоров с Москвой.

"Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору. Как не раз отмечалось, мирное урегулирование возможно на основе стамбульского документа 2022 года, в котором говорилось о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещении на ее территории иностранных войск и баз при учете современных территориальных реалий и искоренении всей совокупности первопричин украинского кризиса. Кроме того, для начала переговоров должны быть решены юридические аспекты, связанные с нелегитимностью Зеленского и его указом о запрете их ведения", - подчеркнул дипломат.

Отметим, что в Кремле президента Украины Владимира Зеленского считают "нелегитимным главой государства", аргументируя это тем, что срок его полномочий истек.

В.Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность. Глава государства избирается сроком на пять лет, выборы должны были пройти в марте 2024 года. Однако, согласно украинскому законодательству, во время действия в стране военного положения запрещается проведение, в частности, президентских выборов.

С 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение, которое Рада продлевает каждые три месяца.

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