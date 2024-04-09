В МИД РФ назвали реалистичным мирный план КНР

Россия считает инициативу Китая по украинскому урегулированию более реалистичной, чем "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Россия считает инициативу Китая по украинскому урегулированию более реалистичной, чем "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Report , об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, в Москве высоко ценят позицию китайских коллег по украинскому кризису.

"Отмечаем их искреннее стремление способствовать его подлинному и устойчивому урегулированию мирным путем, - подчеркнул дипломат. - В отличие от ультимативной и тупиковой "формулы Зеленского", которая априори не способна привести ни к каким результатам, инициатива Пекина, основанная на китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному, более реалистична".

Полищук добавил, что в Пекине "понимают первопричины украинского кризиса, осознают деструктивную роль Запада в его возникновении и эскалации".

В феврале 2023 года МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса в Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса в Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.