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В МИД РФ назвали деструктивными заявления Армении о деятельности миротворцев в Карабахе

В МИД РФ назвали деструктивными заявления Армении о деятельности миротворцев в Карабахе Заявления властей Армении касательно деятельности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана не соответствуют действительности.
В регионе
12 января 2024 г. 13:20
В МИД РФ назвали деструктивными заявления Армении о деятельности миротворцев в Карабахе

Заявления властей Армении касательно деятельности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана деструктивны.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и, самое главное, несоответствующими действительности. Странно, что они продолжаются. У нас налажен очень доверительный, хороший, плотный диалог с коллегами из МИД Армении. Мы неоднократно доводили российскую позицию касательно этих заявлений, говорили о том, что они несут только новые проблемы в двусторонних отношениях", - сказала она.

Захарова назвала заявления армянской стороны попытками "подтасовать факты ради снятия с себя ответственности".

По ее словам, подобные заявления не содействуют ни только укреплению двусторонней повестки, но и решению региональных проблем.

"Я не знаю, выгодно ли это в Армении кому-то, выгодно ли это за рубежом Армении кому-то. Сложно сказать", - отметила она.

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Версия на английском языке Russian MFA calls Armenian statements about activities of peacekeepers in Karabakh destructive
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Ermənistanın Qarabağda sülhməramlıların fəaliyyəti ilə bağlı bəyanatlarını destruktiv adlandırıb

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