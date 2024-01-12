В МИД РФ назвали деструктивными заявления Армении о деятельности миротворцев в Карабахе

Заявления властей Армении касательно деятельности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана не соответствуют действительности.

Заявления властей Армении касательно деятельности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана деструктивны.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и, самое главное, несоответствующими действительности. Странно, что они продолжаются. У нас налажен очень доверительный, хороший, плотный диалог с коллегами из МИД Армении. Мы неоднократно доводили российскую позицию касательно этих заявлений, говорили о том, что они несут только новые проблемы в двусторонних отношениях", - сказала она.

Захарова назвала заявления армянской стороны попытками "подтасовать факты ради снятия с себя ответственности".

По ее словам, подобные заявления не содействуют ни только укреплению двусторонней повестки, но и решению региональных проблем.

"Я не знаю, выгодно ли это в Армении кому-то, выгодно ли это за рубежом Армении кому-то. Сложно сказать", - отметила она.