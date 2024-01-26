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В МИД РФ готовы продолжить усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе

В МИД РФ готовы продолжить усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе Россия готова продолжить усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.
В регионе
26 января 2024 г. 17:50
В МИД РФ готовы продолжить усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе

Россия готова продолжить усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

По ее словам, Москва остается главным партнером Еревана.

Захарова напомнила, что Россия внесла "решающий вклад в прекращение боевых действий осенью 2020 года" между Азербайджаном и Арменией и помогла предотвратить "еще более тяжелое положение".

Россия активно оказывала содействие обмену военнопленных, удерживаемых лиц, поиску пропавших без вести, передаче карт минных полей, добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyə nail olmaq üçün səyləri davam etdirməyə hazırıq”

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