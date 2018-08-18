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    В МИД Китая выступили против односторонних санкций в отношении Ирана

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом заявил, что Пекин выступает против применения односторонних санкций.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

    "Китайская сторона придаёт важное значение китайско-иранским отношениям, готова в соответствии с развитием ситуации продолжать развивать китайско-иранское взаимовыгодное сотрудничество", - отметил Ван И.

    В свою очередь, Зариф заявил, что Тегеран высоко ценит конструктивную роль Китая в защите соглашения по иранской ядерной программе.

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