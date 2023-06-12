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В МИД Ирана заявили о переговорах с США по отмене санкций

В МИД Ирана заявили о переговорах с США по отмене санкций Иран и США проводят в Омане переговоры на тему отмены санкций против Тегерана.
В регионе
12 июня 2023 г. 19:26
В МИД Ирана заявили о переговорах с США по отмене санкций

Иран и США проводят в Омане переговоры на тему отмены санкций против Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил представитель иранского МИД Насер Канаани.

"На просьбу прокомментировать сообщения о консультациях Ирана и США в Омане, Канаани сказал, что Тегеран приветствует посредничество Султаната Омана с целью придать импульс переговорам об отмене санкций", - передает Tasnim.

Он отметил, что при содействии Омана Иран и США уже провели обмен мнениями, и диалог продолжается. В то же время Канаани опроверг предположения, будто цель переговоров - заключить новое промежуточное соглашение по иранской ядерной программе. Представитель МИД подчеркнул, что Тегеран намерен вести консультации лишь о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

"Все остальное мы расцениваем в качестве спекуляций СМИ. Мы не подтверждаем информацию о переговорах по промежуточному соглашению", - пояснил он.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

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