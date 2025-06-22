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В МИД Ирана исключили возможность переговоров с США или Израилем

В МИД Ирана исключили возможность переговоров с США или Израилем Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи исключил возможность переговоров с США или Израилем после нанесения ударов Соединенными Штатами по иранским ядерным объектам.
В регионе
22 июня 2025 г. 22:08
В МИД Ирана исключили возможность переговоров с США или Израилем

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи исключил возможность переговоров с США или Израилем после нанесения ударов Соединенными Штатами по иранским ядерным объектам.

Как передает Report, об этом Тахт-Раванчи заявил в эфире телеканала ARD.

"Продолжать переговоры совершенно бессмысленно", - отметил он, отвечая на вопрос о том, вступит ли Иран в контакт с США или Израилем. Иран, по его словам, не хочет вести переговоры только ради переговоров. Иранские военные, как подчеркнул политик, точно знают, что нужно делать.

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