В МИД Ирана исключили возможность переговоров с США или Израилем

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи исключил возможность переговоров с США или Израилем после нанесения ударов Соединенными Штатами по иранским ядерным объектам.

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи исключил возможность переговоров с США или Израилем после нанесения ударов Соединенными Штатами по иранским ядерным объектам.

Как передает Report, об этом Тахт-Раванчи заявил в эфире телеканала ARD .

"Продолжать переговоры совершенно бессмысленно", - отметил он, отвечая на вопрос о том, вступит ли Иран в контакт с США или Израилем. Иран, по его словам, не хочет вести переговоры только ради переговоров. Иранские военные, как подчеркнул политик, точно знают, что нужно делать.