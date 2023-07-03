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В МИД Грузии вызвали временного поверенного Украины

В МИД Грузии вызвали временного поверенного Украины Временный поверенный в делах Украины в Грузии Александр Шульга вызван в МИД Грузии из-за санкций, введенных Киевом против грузинской авиакомпании Georgian Airways.
В регионе
3 июля 2023 г. 17:28
В МИД Грузии вызвали временного поверенного Украины

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Александр Шульга вызван в МИД Грузии из-за санкций, введенных Киевом против грузинской авиакомпании Georgian Airways.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Imedi.

По его информации, встреча проходит в эти минуты во внешнеполитическом ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля утвердил санкции в отношении Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию. Под ограничения Киева на 10 лет также подпал основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

Как сообщает Sputnik-Грузия, министр экономики, вице-премьер-министр Грузии Леван Давиташвили заявил о том, что введение санкций в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее учредителя является политически мотивированным решением.

"Однозначно должно быть сказано, что это было действительно политически мотивированное решение, потому что мы видим, что в Россию летают очень много авиакомпаний очень многих стран и подобной реакции или решения со стороны украинских властей не было ни в одном другом случае", – заявил Давиташвили.

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