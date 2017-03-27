Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В МИД Грузии представлен план по вступлению в Евросоюз.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, план включает шесть пунктов.

В частности, документ предусматривает успешное осуществление институционных и законодательных реформ в рамках соглашения об ассоциации с ЕС; максимальная интеграция со специализированными агентствами Евросоюза; увеличение эффективности участия Грузии в программах Евросоюза; переход со стадии переговоров со структурами Евросоюза на стадию сотрудничества; углубление диалога в сферах обороны и безопасности; осуществление физической интеграции с внутренним рынком Евросоюза, что подразумевает транспортную, энергетическую, коммуникационную интеграцию.

Безвизовый режим ЕС с Грузией вступит в силу с завтрашнего дня. С 28 марта граждане Грузии смогут совершать краткосрочные визиты — на срок до 90 дней — в страны Шенгенской зоны без визы, только по загранпаспортам.