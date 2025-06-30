В МИД Британии уверены в успехе переговоров по продаже Турции Eurofighter

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми уверен в положительном исходе переговоров по продаже Турции истребителей Eurofighter Typhoon.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми уверен в положительном исходе переговоров по продаже Турции истребителей Eurofighter Typhoon.

Как передает Report , об этом дипломат заявил газете Hürriyet накануне визита в Анкару.

"Мы продолжаем добиваться прогресса в вопросе возможного экспорта самолетов Eurofighter Typhoon в Турцию и уверены, что все четыре партнера по консорциуму Eurofighter поддержат эту продажу", - сказал Лэмми.

По его мнению, продажа Турции Eurofighter "укрепит дружеские связи, которые десятилетиями развивались между ключевыми союзниками по НАТО".

Отметим, что Великобритания, Испания и Италия изначально были не против продажи Анкаре истребителей, но ФРГ как участник консорциума, производящего Eurofighter, не давала разрешения на эту сделку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на минувшей неделе, что Анкара продолжает переговоры по вопросу закупки истребителей, в том числе с Великобританией и ФРГ, выразив надежду на их положительный исход.