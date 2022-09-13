В МИД Беларуси прокомментировали напряженность на армяно-азербайджанской границе

Министерство иностранных дел Беларуси распространило заявление в связи с напряженностью на армяно-азербайджанской границе.

Министерство иностранных дел Беларуси распространило заявление в связи с напряженностью на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в заявлении официальный Минск призывает стороны к сдержанности.

Отмечается, что Беларусь с тревогой следит за ситуацией на границе.

"Любой конфликт может и должен быть разрешен только политическими и дипломатическими методами. Беларусь продолжит вносить свой вклад в достижение мира и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.