В МИД Беларуси прокомментировали напряженность на армяно-азербайджанской границе

Министерство иностранных дел Беларуси распространило заявление в связи с напряженностью на армяно-азербайджанской границе.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в заявлении официальный Минск призывает стороны к сдержанности.
Отмечается, что Беларусь с тревогой следит за ситуацией на границе.
"Любой конфликт может и должен быть разрешен только политическими и дипломатическими методами. Беларусь продолжит вносить свой вклад в достижение мира и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.