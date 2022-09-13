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В МИД Беларуси прокомментировали напряженность на армяно-азербайджанской границе

В МИД Беларуси прокомментировали напряженность на армяно-азербайджанской границе Министерство иностранных дел Беларуси распространило заявление в связи с напряженностью на армяно-азербайджанской границе.
В регионе
13 сентября 2022 г. 20:29
В МИД Беларуси прокомментировали напряженность на армяно-азербайджанской границе

Министерство иностранных дел Беларуси распространило заявление в связи с напряженностью на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в заявлении официальный Минск призывает стороны к сдержанности.

Отмечается, что Беларусь с тревогой следит за ситуацией на границе.

"Любой конфликт может и должен быть разрешен только политическими и дипломатическими методами. Беларусь продолжит вносить свой вклад в достижение мира и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Belarus XİN Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki gərginliyə münasibət bildirib

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