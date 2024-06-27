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В МИД Армении заявили, что страна не имеет финансовых обязательств перед ОДКБ

В МИД Армении заявили, что страна не имеет финансовых обязательств перед ОДКБ Армения официально уведомила секретариат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что не подпишет бюджет организации 2024 года, следовательно, у страны нет никаких финансовых обязательств перед структурой.
В регионе
27 июня 2024 г. 19:48
В МИД Армении заявили, что страна не имеет финансовых обязательств перед ОДКБ

Армения официально уведомила секретариат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что не подпишет бюджет организации 2024 года, следовательно, у страны нет никаких финансовых обязательств перед структурой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ответ на запрос местного портала Factor.am ответили в МИД республики.

"Республика Армения официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздержится от подписания решения СКБ ОДКБ "О бюджете ОДКБ 2024" и участия в предусмотренном решением финансировании деятельности организации. Следовательно, Республика Армения не брала на себя никаких обязательств относительно финансирования, предусмотренного указанным решением", - заявили в МИД.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ.

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